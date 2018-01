Ragazzino cerca di togliersi la vita: salvato dai compagni di scuola

Un ragazzo di soli 15 anni ha cercato di togliersi la vita a Carpenedolo, ma è stato salvato appena in tempo dal provvidenziale intervento dei suoi compagni di scuola, che l'hanno convinto a desistere mentre sul posto era in arrivo una pattuglia della Polizia Locale. Sono stati gli agenti infine a farlo tornare sui suoi passi.

Come già successo circa un anno e mezzo fa, nell'aprile del 2016 quando a togliersi la vita era stato un altro ragazzo, il 15enne avrebbe tentato di buttarsi dal Santuario della Madonna del Castello, mercoledì pomeriggio, appena uscito da scuola.



Lo studente avrebbe mandato un messaggio probabilmente a qualche gruppo Whatsapp, annunciando dunque a più amici contemporaneamente che avrebbe voluto farla finita. Non è dato sapere se in quel messaggio abbia scritto anche il luogo in cui avrebbe tentato il suicidio, forse quindi con l'intenzione di farsi trovare, o se eppure in passato il Santuario fosse emerso in qualche discussione sul tema.