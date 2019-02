Folle assalto al supermercato con mazze e bastoni: arrestato grazie ai dipendenti

Ha tentato un folle assalto al Penny Market di Via Zanardelli a Carpenedolo all'alba di mercoledì: tutto da solo ha cercato di forzare l'ingresso senza accorgersi che al suo interno c'erano già i primi dipendenti al lavoro. Con il volto coperto e armato di vari bastoni, è stato notato mentre armeggiava sugli infissi esterni: il personale presente ha inevitabilmente allertato i carabinieri.

I militari sono arrivati in pochi minuti. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine, e per questo è stato arrestato: si tratta di un 39enne che abita in paese, di nazionalità polacca. In manette per tentato furto, accompagnato a casa dove sarebbe dovuto rimanere in attesa dell'udienza di convalida, già fissata per giovedì mattina.

Ma così non è stato: forse inconsapevole dei suoi obblighi di legge, oppure semplicemente non troppo furbo, il 39enne si è allontanato da casa nel pomeriggio, ma è stato nuovamente intercettato e dunque arrestato, stavolta con l'accusa di evasione. L'arresto è stato convalidato la mattina dopo.

La rapina mancata

Aveva studiato il suo “assalto” nei minimi dettagli, senza però fare i conti con la realtà: nonostante il sole dovesse ancora sorgere, all'interno del supermercato c'erano già alcuni dipendenti. Lui certo non lo sapeva: con alcuni bastoni e arnesi che si era portato con sé ha cercato di scassinare gli infissi per poter forzare la saracinesca ed entrare.

I dipendenti prima hanno allertato il 112, poi hanno cominciato a farsi notare. Il 39enne aveva il volto e la testa coperti da sciarpa e cappuccio: non appena si è accorto della situazione si è dato alla fuga, nascondendosi nel parcheggio sul retro del supermercato, alle spalle di alcuni grossi condizionatori. Una fuga durata poco, pochissimo: i carabinieri erano in già in zona e sono subito arrivati, e l'hanno subito arrestato.