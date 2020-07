Infortunio sul lavoro in azienda: giovane operaio portato in ospedale

Lunedì mattina, verso le 10.20, un'auto medica e un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia sono dovute intervenire in un'azienda di Via 8 Marzo a Carpenedolo, a seguito di un infortunio sul lavoro che ha visto coinvolto un operaio di 40 anni.

Dopo le prime cure sul posto, il 40enne è stato portato in ospedale dai sanitari del 118: non sarebbe in pericolo di vita, è stato ricoverato in codice giallo.

Ancora non si conosce la dinamica di quanto avvenuto, sulla quale stanno indagando i carabinieri di Desenzano e i tecnici dell'ASST del Garda, che dovranno inoltre verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza all'interno della ditta.