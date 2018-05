Casa svaligiata all'ora di pranzo, ladri in fuga con soldi e gioielli

Il copione è sempre quello: i proprietari fuori casa e i ladri all’interno che agiscono indisturbati. A rendere particolare il furto avvenuto domenica a Carpenedolo è l'orario, insolito: i malviventi hanno agito in pieno giorno.

È accaduto in via Erculiani, in una zona residenziale al margine del paese ma non isolata, dove ci sono altre villette e aziende e qualcuno avrebbe potuto facilmente vedere i ladri in azione. Ma così non è stato.

I malviventi sono entrati in azione attorno a mezzogiorno, quando i proprietari di casa sono usciti probabilmente per un pranzo in famiglia. Dopo aver forzato una finestra con un piede di porco, hanno passato al setaccio la casa, portandosi via gioielli e contanti (alcune centinaia di euro).

Al ritorno a casa, la famiglia residente non ha potuto far altro che constatare le perdite e rammaricarsi per la devastazione della propria abitazione. I carabinieri di Desenzano, giunti sul posto, hanno solo potuto prendere atto del furto e raccogliere la denuncia. Difficile rintracciare i malviventi, data la totale assenza in paese di un sistema di videosorveglianza e di rilevazione delle targhe.