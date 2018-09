Passante ferito da un cubetto di porfido scagliato dalle gomme di un'auto

Un grosso spavento, la frattura delle ossa del tarso, un dolore lancinante, e 30 giorni di prognosi: questo l'esito di una sfortunatissima camminata su una strada in porfido. Protagonista involontaria, una insegnante 42enne di origine salernitana che lavora presso la scuola primaria di Carpenedolo. La vicenda è raccontata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

A causare il ferimento è stato il semplice passaggio di un'automobile lungo una strada in porfido. L'insegnante stava camminando lungo via XX Settembre quando è stata colpita al piede da un cubetto di pietra "sparato" da una gomma dell'auto, senza che il conducente si accorgesse di nulla. Soccorsa da alcuni passanti, la donna è stata prelevata dall'ambulanza e portata in ospedale. Ne avrà per 30 giorni.