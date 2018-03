Fuga a tutto gas tra il paese e l'autostrada, poi a piedi in mezzo ai campi

Folle inseguimento sabato sera tra Carpenedolo e l'autostrada A4: ai malviventi in fuga scoppia una gomma, e scappano a piedi senza lasciare tracce (almeno per ora). Nell'auto poi sequestrata dai carabinieri, un'Audi A5, vengono recuperati attrezzi e arnesi da scasso, cacciaviti e piede di porco, torce e ricetrasmittenti.

Non c'è dubbio su cosa stessero cercando di fare nella nostra provincia. Sono stati intercettati a Carpenedolo, intorno alle 19.30: non si sono fermati all'alt dei militari, hanno pigiato sull'acceleratore e sono fuggiti a tutto gas.

Sono stati inseguiti per le vie del centro del paese, tra manovre pericolose e sorpassi azzardati, terrorizzando gli automobilisti che se li trovavano dietro o di fronte. In prima battuta sarebbero riusciti a seminare i militari, ma i banditi sono stati poi intercettati di nuovo in territorio di Lonato, al confine con Desenzano.