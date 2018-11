Sospeso il cantiere per il nuovo supermercato: nel terreno scorie di fonderia?

Tutto fermo alle Tezze di Carpenedolo: nel terreno sarebbe stata rilevata presenza di scarti industriali di fonderia, grafite e plastica. Questo quando sarebbe stato individuato dalle Guardie ecologiche volontarie della Provincia di Brescia e dalla Polizia Locale, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini. Ora si attendono i risultati delle analisi dell'Arpa.

Nella zona si sta realizzando una nuova struttura commerciale, in un'area di circa 18mila metri quadrati in cui troverà posto anche un supermercato. In questi giorni si stava procedendo ad operazioni di livellamento del terreno, con posa di materiale inerte esterno.

Proprio questo materiale ha fatto scattare le segnalazioni dei cittadini, e il pronto intervento di Guardie ecologiche e Polizia Locale. I lavori del cantiere sono stati momentaneamente sospesi, in attesa dei risultati delle analisi. I rilievi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale serviranno a quantificare la presenza dei materiali a rischio, e la loro pericolosità.

Insomma tutto ancora da verificare, ma intanto il cantiere è sospeso. Nell'area delle Tezze si prevede la realizzazione di un nuovo supermercato a marchio Conad, struttura da circa 2800 metri quadrati: il progetto è stato approvato in via definitiva solo pochi mesi fa.