Strage di gatti, in paese scatta l'allarme bocconi avvelenati

Bocconi avvelenati lasciati in strada, nelle aree verdi e pure lanciati all'intero dei giardini privati. A Carpenedolo l'allarme è rosso: a farne le spese sono soprattutto i gatti. Ben 12 gli episodi di avvelenamento segnalati nelle ultime settimane alle forze dell'ordine: alcuni mici sono stati salvati in extremis, altri purtroppo non ce l'hanno fatta. Le aree maggiormente colpite sono quelle di via Mantova, Via Dante, e via Tenente Silvioli.

La preoccupazione sale e la rabbia corre soprattutto sui social: i casi vengono puntualmente segnalati anche perché le esche killer sono un rischio non solo per felini e cagnolini. I bocconi avvelenati - lasciati anche nelle aree verdi frequentate dalle famiglie e lanciati pure nei giardini privati - sono un pericolo per i più piccoli che potrebbero esserne attratti e ingoiarne uno in men che non si dica.

Alcune esche sono state raccolte dal proprietario di uno dei gatti avvelenati: si tratterebbe di bocconi contenenti lumachicida. Inviati a un laboratorio privato, si aspettano i risultati per avere le dovute conferme e allegare il tutto alla denuncia.