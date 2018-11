Si buttano con l'auto dentro la saracinesca, banditi assaltano un bar

Raid notturno al "Baretto" di Carpenedolo. I ladri - pare una banda specializzata - hanno fatto irruzione nel locale di via Margheriti tra mercoledì e giovedì con un obiettivo ben preciso: portarsi via le slot machines. Per entrare nel bar hanno usato le maniere forti, utilizzando un'auto come ariete. Una volta sfondato l'ingresso, hanno caricato la il video poker sulla macchina e, dopo essersi guardati in giro per vedere se ci fosse altro da rubare, sono fuggiti.

Dietro di sè hanno lascito una scia di devastazione: la saracinesca abbattuta e la vetrata distrutta dall'auto, che è stata letteralmente parcheggiata nel bar. Non ci sono testimoni, solo il racconto di qualche residente che ha visto una Volkswagen Golf, probabilmente usata per compiere il furto, viaggiare a folle velocità lungo le vie del paese.

All'interno del bar, che si trova accanto a una stazione di servizio, non c'erano telecamere di sorveglianza: i carabinieri stanno analizzando i filmati degli occhi elettronici comunali per ricavare informazioni utili a individuare i responsabili dell'ennesima spaccata notturna.