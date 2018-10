Al volante nella notte ubriaco fradicio: alcol test 3 volte oltre i limiti

Lo hanno visto barcollare e poi salire sulla sua auto e accendere il motore. Non ci hanno pensato due volte e hanno fatto la cosa giusta: chiamare i carabinieri per segnalare quanto visto ed evitare che l'automobilista alticcio potesse provocare gravi incidenti.

Proprio la tempestiva segnalazione dei passanti ha consentito ai militari di rintracciare l'uomo e fermare tempestivamente la sua corsa. Nei guai è finito un 64enne di Carpenedolo, che è stato immediatamente sottoposto all'alcol test: nel sangue aveva un tasso superiore di quasi il triplo rispetto al massimo consentito.

Per lui è scattato il ritiro della patente di guida e pure una denuncia, in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza.