Botte e minacce all'ex moglie, si barrica in casa e annuncia il suicidio

Una triste premessa: ex marito violento, le botte e le minacce, una persecuzione proseguite forse anche per settimane. Fino all'epilogo che poteva tramutarsi in tragedia, martedì sera a Carpenedolo, nel faccia a faccia tra l'uomo e la donna, entrambi poco più che 30enni, sulla porta di casa: poi la fuga in mezzo alla strada di tutta la famiglia, le minacce di suicidio.

Attimi concitati, in casa e per strada

Quanto quanto è successo in pochi ma concitati attimi, in Via Fusetto poco dopo le 21: sul posto oltre ai carabinieri arriveranno anche ambulanza e automedica, per trasferire in ospedale – ricoverata in codice verde a Montichiari, ma solo per accertamenti – la giovane donna di 34 anni vittima dell'ennesima aggressione, da parte dell'ex marito.

A quanto pare la più violenta: l'uomo, 31 anni, si è presentato alla porta nel tentativo di voler ricucire un rapporto ormai rotto. I due sono infatti stati sposati per un po', si sono trasferiti in Emilia Romagna, poi la fine della relazione e la separazione. Una circostanza che a quanto pare il marito non ha mai accettato.

La furia dell'ex marito

Tanto da presentarsi a casa dei genitori di lei, a Carpenedolo: solo per parlare, avrebbe detto, ma è bastato un rifiuto a scatenare la furia del 31enne, che ha varcato la soglia con la forza, ha colpito l'ex moglie ferendola alla testa, ha costretto alla fuga la donna e i suoi familiari. Si è barricato in casa, ha minacciato il suicidio.

I carabinieri sono riusciti a entrare, lui è scappato a sua volta, è stato braccato alla fine, non senza fatica, e portato in caserma. Non è chiaro al momento se sia stato arrestato, o se in stato di fermo in attesa di denuncia e processo. L'ex moglie, soccorsa in un bagno di sangue per via di un taglio alla testa, è rimasta ferita, per fortuna, solamente in modo lieve.