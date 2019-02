Perde la battaglia contro la malattia, morto l'imprenditore Giovanni Quinzanini

Ha lottato fino all'ultimo per sconfiggere la malattia che gli era stata diagnosticata anni fa. Un male incurabile si è portato via Giovanni Quinzanini, imprenditore di Verolanuova. Si è spento nei giorni scorsi, circondato dall'affetto dei suoi famigliari, all'età di 79 anni.

Una scomparsa che ha gettato nel lutto la comunità di Verolanuova, dove l'uomo viveva da sempre e dove ha sede l'azienda da lui fondata nel 1973: la Quinflex, che si occupa di semilavorati in poliuretano espanso flessibile e oggi conta 45 dipendenti. Un'impresa che Giovanni Quinzanini, in paese conosciuto come Carlo, ha portato avanti con passione e lungimiranza, per poi lasciare le redini ai figli Mauro e Luigi.

La notizia della sua morte si è diffusa velocemente: in molti hanno indirizzato messaggi di cordoglio alla famiglia dell'imprenditore, che lascia la moglie Elisabetta, i figli e gli adorati nipotini. L'ultimo saluto si terrà alle 15 di mercoledì nella basilica di San Lorenzo.