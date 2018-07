Amava la vita, e il suo lavoro: l'agente Carlo Ferrari aveva solo 32 anni

Aveva solo 32 anni Carlo Ferrari, il giovane agente di Polizia Locale da quattro mesi in servizio a Villa Carcina e morto sabato mattina sulle strade che conosceva bene, tra Avesa e Montecchio in provincia di Verona. In sella alla sua fedele bicicletta, la sua grande passione: non aveva mai rinunciato alla sua due ruote, era stata anche campione internazionale a livello amatoriale.

Chissà cos'è successo in quegli attimi terribili: lo hanno trovato senza vita sul ciglio della strada, giù dalla scarpata. Non si esclude possa essersi trattato di un improvviso malore, lui che soffriva di aritmia: in queste ore è stata programmata l'autopsia, che verrà probabilmente eseguita già lunedì mattina.

Che sia un malore o una caduta, rimane il dolore di una tragedia immensa. Un ragazzo giovane e pieno di vita, che tutti ricordano con affetto. Da pochi mesi, come detto, si era trasferito nel Bresciano per il lavoro come agente di Polizia Locale. A Villa Carcina si era già guadagnato la stima e il rispetto di tanti.

Il triste ricordo anche del padre Giovanni, che nel pomeriggio di sabato aveva cominciato a preoccuparsi quando non l'aveva visto rientrare. Lo scorrere inesorabile dei minuti, i sospetti che purtroppo si fanno certezze: è successo qualcosa, e di irreparabile.

Tutta la comunità si stringe all'abbraccio della famiglia. Non appena verrà eseguita l'autopsia saranno organizzati anche i funerali. Il comandante della Polizia Locale Enrico Consoli e il sindaco di Villa Carcina Gianmaria Giraudini saranno presenti in veste ufficiale alla cerimonia per l'ultimo saluto. Sono tante (e belle) le parole che lo ricordano: “Un ragazzo straordinario, ci mancherà tantissimo”.