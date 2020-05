Dramma in paese, ragazzo muore a 29 anni: "Il Signore dia conforto ai tuoi genitori"

Non ci sono parole per descrivere la tragedia che in queste ore ha travolto la comunità di Gianico e la famiglia di Carlo Antonioli, 29 anni, geometra (diplomato all'Itg Olivelli di Darfo) ed ex consigliere comunale deceduto in circostanze drammatiche nella mattinata di giovedì. Lo piangono mamma Stefania e papà Francesco, i fratelli Giuseppe e Pietro, gli zii e i cugini.

Come da disposizioni, i funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio al cimitero di Gianico, in forma strettamente privata. Tanti i messaggi di cordoglio ai familiari, molto conosciuti in paese: la madre è ragioneria, il padre gestisce un'azienda agricola insieme ai figli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Signore ti accolga tra le sue braccia e dia conforto ai tuoi genitori": sono decine e decine i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook. Anche il sindaco Mirco Pendoli ha voluto lasciare un messaggio: “Oggi le parole non servono – scrive il primo cittadino – Credo basti il pensiero per rivolgere un ricordo alla bontà e al sorriso di un bravo ragazzo che ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare. La nostra preghiera sia il vento che possa far librare le tue ali. Buon viaggio”.