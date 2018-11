Violenze sessuali sulle anziane, shock nelle case di riposo: l'orco è un cardiologo

LAGO DI GARDA. Condanna definitiva per un medico cardiologo residente in Trentino, accusato di violenza sessuale su alcune pazienti. Il medico, operante in diverse strutture dell'Alto Garda, era stato condannato per cinque dei nove casi contestati sia in primo grado dal Tribunale di Rovereto che dalla Corte d'Appello di Trento.

Secondo quanto dimostrato in sede processuale, gli episodi sarebbero avvenuti in due diverse strutture assistenziali per anziani di Riva e di Arco. Vittime alcune anziane signore, che avrebbero subìto dei palpeggiamenti da parte del medico, condannato per violenza sessuale aggravata a tre anni di reclusione.



Fonte: Trentotoday.it