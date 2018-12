Parte un colpo di pistola per sbaglio, carabiniere si ferisce a una gamba

Un colpo partito accidentalmente dall'arma di ordinanza ha ferito, per fortuna in modo non grave, un carabiniere forestale in servizio a Brescia. Tutto è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì all'interno della caserma di via Giuseppe Bertoli.

Sarebbe stato lo stesso militare, un 25enne, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte: sul posto, in pochi minuti, sono arrivate due ambulanze. Dopo le prime cure, il giovane uomo è stato trasportato e ricoverato, in codice giallo, nella vicina clinica Poliambulanza.

Stando alle prime informazioni trapelate, il giovane uomo era solo all'interno della caserma e stava maneggiando l'arma, quando sarebbe partito un colpo che lo ha ferito ad una gamba. Si tratterebbe di un incidente, ma sul posto - per tutti i rilievi del caso e per ricostruire l'accaduto - sono stati inviati i militari della Scientifica.