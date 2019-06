Stroncato da un malore improvviso, muore storico presidente di banca

Se n'é andato all'improvviso, Zefferino Sabbadini: aveva 80 anni. Storico volto della Bcc Basso Sebino, che ha servito per più di mezzo secolo: a Capriolo lo conoscevano tutti, anche per il suo impegno nel sociale e nel volontariato. Lo piangono la moglie Franca, le figlie Katia e Paola, i suoi nipoti: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale del paese.

Una vita intera tra conti correnti e servizi ai clienti e alle aziende del territorio: era entrato nel “giro” della Bcc, che all'epoca era ancora Cassa Rurale, addirittura nel 1968. Dopo qualche anno era già stato nominato presidente del Cda, nel 1975: carica che ha ricoperto per 35 anni, fino al 2010. L'anno in cui è andato in pensione, ma con una nomina a presidente onorario per i suoi lunghi trascorsi in ambito bancario.

Non solo banca, dicevamo: in tanti lo ricordano per i suoi ruoli “sindacali”, già consigliere della Federazione lombarda delle banche di credito cooperativa, e vicepresidente di Agecasse, il consorzio assicurativo delle Bcc. E per i suoi tanti ruoli nel sociale, al lavoro per le associazioni dei pensionati, dei volontari del soccorso, dei disabili.