Cade dal ponteggio, in ospedale racconta un'altra verità

Una brutta caduta, un trauma molto serio che rischia di fargli perdere l'uso del braccio. Questo l'esito di un infortunio occorso a un operaio di un'azienda di Capriolo. Dietro alla vicenda c'è però un giallo: dove e come si è verificato l'incidente?

L'operaio è residente a Trenzano. Assieme ai colleghi della sua ditta di Capriolo era impegnato in lavori edili presso l'ospedale Niguarda di Milano. Proprio al pronto soccorso dell'ospedale si è rivolto in seguito all'infortunio. Ai medici che l'hanno visitato l'uomo ha detto di essere semplicemente caduto dalle scale, ma qualcosa non quadrava.

Una settimana dopo l'incidente, confrontando il verbale dell'azienda e il resoconto dei medici, sarebbero emersi indizi importanti circa quella che potrebbe essere la vera causa dell'infortunio, cioè una caduta da un ponteggio. Mentre le indagini proseguono, l'operaio si trova ancora ricoverato presso il nosocomio milanese.