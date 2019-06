Si chiude in garage, poi il gesto estremo: trovato morto padre di famiglia

Una scena a cui nessuno avrebbe voluto assistere. Tragedia nella mattinata di martedì a Capriolo: un giovane uomo del posto si è tolto la vita nel garage attiguo alla sua abitazione.

Nessun dubbio purtroppo sulla volontarietà di quanto accaduto: l'uomo avrebbe aspettato che la moglie e la figlia uscissero di casa per andare, rispettivamente al lavoro e a scuola, e avrebbe raggiunto il garage. Una volta dentro avrebbe bloccato l'accesso dall'esterno prima di portare a termine l'estremo gesto.

A dare l'allarme alcuni parenti dell'uomo, che non avendo sue notizie da ore si sono preoccupati. Una volta raggiunta l'abitazione, temendo il peggio, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitate le ambulanze e i carabinieri. Purtroppo per il 41enne non c'è stato niente da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sotto shock i familiari dell'uomo e tutta la comunità di Capriolo: il 41enne era infatti molto conosciuto e stimato in paese.