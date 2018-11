Sfondano la vetrina con un tombino, colpo da migliaia di euro

Colpo da migliaia di euro in tabaccheria: i ladri hanno sfondato la vetrina con un tombino, poi sono fuggiti dopo aver svuotato la cassa e rubato sigarette per almeno 3000 euro. Tutto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì, al tabaccaio del supermercato Conad di Capriolo: sull'accaduto indagano i carabinieri.

I banditi sono entrati in azione intorno alle 4, spavaldi e a volto scoperto: sono stati ben inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza. Hanno alzato un tombino dalla strada, utilizzato a mo di ariete per sfondare la vetrata: una spaccata in piena regola.

Una volta dentro hanno svuotato gli scaffali, facendo man bassa di sigarette, tabacco e altro, e pure forzato la cassa, che conteneva al suo interno qualche centinaio di euro. Colpo grosso, così come i danni: il locale ha subito riaperto, ma per la messa a punto ci vorranno migliaia di euro.

L'allarme ha cominciato a suonare nella notte: davvero una questione di pochi attimi, e per un soffio i militari intervenuti non hanno colto in flagranza i rapinatori. Erano in due, se ne sono andati in macchina (forse a bordo un terzo complice): di loro, almeno per il momento, ancora nessuna traccia.