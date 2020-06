Si accascia a terra mentre fa la spesa al mercato, muore una donna

Attorno alle 13 di venerdì il soccorso medico è intervenuto in piazza del Mercato a Capriolo per soccorrere un donna di 88 anni che aveva accusato un improvviso malore (si pensa a un infarto), dopo aver fatto la spesa tra le bancarelle del mercato settimanale.

L'anziana, di casa in paese, si sarebbe improvvisamente accasciata a terra e le sue condizioni sono apparse da subito drammatiche. Scattato l'allarme, in pochi minuti sono sopraggiunte un'ambulanza di Rovato soccorso e un'automedica. I sanitari del 118 hanno provato a rianimare l'anziana, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Chiari che non nutrono alcun dubbio sulle cause del decesso: l'anziana è stata vittima di un malore, probabilmente di un arresto cardiaco.