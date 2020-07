Botte e minacce all'anziana madre: in casa nasconde un arsenale da guerra

Per anni ha malmenato e maltrattato l'anziana madre, che solo ora ha trovato il coraggio di denunciare: a seguito del blitz dei militari il figlio è stato arrestato non solo per maltrattamenti in famiglia, ma pure per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni da guerra e di varie armi bianche.

E' questo il risultato della perquisizione domiciliare a cura dei carabinieri di Capriolo, che hanno appunto arrestato il 55enne denunciato dalla madre di 79 anni: l'uomo è già stato sottoposto a rito direttissimo, con convalida dell'arresto (in carcere) in attesa del processo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In casa proiettili e pugnali

Come detto è stata la madre a denunciare il figlio violento, che da lungo tempo la minacciava (anche di morte), la malmenava e la maltrattava. Nella disponibilità del 55enne i militari hanno recuperato (e sequestrato) una rivoltella clandestina calibro 7.65, il pugnale che spesso veniva utilizzato per minacciare la madre, 49 proiettili per pistola e varie arme bianche, considerate “potenzialmente letali”, tra cui coltelli, pugnali e una piccola ascia.