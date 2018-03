Casa messa a soqquadro dai ladri, assaltata la cassaforte

Molti danni e tanta, tantissima, rabbia. Più che il valore economico della refurtiva a pesare sono la scia di devastazione lasciata dietro di sè dai ladri e la sparizione di oggetti a cui i proprietari di casa erano legati affettivamente.

L'ennesimo furto in abitazione venerdì pomeriggio a Capriolo: i malviventi hanno visitato una villetta di via Trieste. Tutto è accaduto intorno alle 17, quando i proprietari erano fuori casa: dopo aver divelto una porta in ferro battuto, i ladri hanno fatto irruzione nelle stanze, mettendo tutto a soqquadro per cercare la cassaforte.

Quadri strappati dalle parenti, armadi e cassetti aperti. Quando hanno trovato ciò a cui miravano, i malviventi hanno sradicato la cassaforte, arraffando tutto ciò che hanno trovato: alcuni monili d'oro e oggetti di valore più affettivo che economico. Poi la fuga, senza particolari problemi.

Hanno agito indisturbati, con tutta calma: nessuno si sarebbe infatti accorto di nulla. La chiamata ai Carabinieri è infatti scattata al rientro dei proprietari nella villetta saccheggiata. Non è un episodio isolato: in questi giorni il paese pare essere preso di mira dai professionisti del furto. Nel weekend anche un'abitazione di via Provinciale è finita nel mirino dei ladri, che anche in questo caso, hanno assaltato la cassaforte.