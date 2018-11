Muore intossicata dalle esalazioni della stufa, giovane donna trovata dopo giorni

Soffocata e uccisa dal fumo uscito dalla stufa. Il corpo senza vita di una 44enne, di origini ghanesi ma da tempo residente a Capriolo, è stato trovato dai Vigili del Fuoco e dai carabinieri. La donna, che faceva l'operaia in un'azienda del paese, non dava più sue notizie da domenica: non rispondeva al telefono e nemmeno al campanello, così i famigliari, martedì mattina, hanno dato l'allarme.

Una volta entrati nell'appartamento, situato in via Balladore, la macabra scoperta. Per la 44enne non c'era ormai più nulla da fare: il decesso sarebbe avvenuto giorni prima, nella notte tra domenica e lunedì. Probabilmente la tragedia è stata provocata dal cattivo funzionamento della stufa, dalla quale sarebbe state sprigionate esalazioni di monossodio di carbonio. La padrona di casa, che probabilmente stava dormendo, non se sarebbe accorta e non avrebbe quindi potuto chiedere aiuto a nessuno.