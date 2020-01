Non si fermano allo stop della Polizia, folle fuga in mezzo al traffico

Folle inseguimento per le vie di Capriolo: auto in fuga tra pericolosi sorpassi (e incidenti sfiorati) è stata intercettata dalla Polizia Locale. A bordo del mezzo tre giovani sudamericani, due peruviani e un cubano, che sono poi risultati irregolari sul territorio nazionale: identificati, saranno tutti espulsi dall'Italia.

I tre non si sono fermati a un posto di blocco, costringendo gli agenti a un improvvisato inseguimento, a sirene spiegate: dalla Strada provinciale 649 l'auto in fuga ha imboccato Via IV Novembre, ma è rimasta imbottigliata nel traffico.

Fuga disperata prima di arrendersi

Con varie manovre azzardate, e non senza difficoltà, i fuggiaschi hanno guadagnato qualche centinaio di metri, ma si sono dovuti arrendere quando si sono trovati la strada bloccata, senza possibilità di fuga.

Pare che tutti e tre provengano dalla provincia di Milano: non è chiaro cosa stessero facendo in terra bresciana. L'ipotesi è che fossero in zona per organizzare qualche attività criminosa, forse dei furti in casa. Obiettivo mancato, per fortuna: sono già stati messi a disposizione della Questura di Brescia, che si occuperà delle procedure di espulsione.