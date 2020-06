Colpito alla testa dal carico di una gru: operaio grave al Civile di Brescia

Lunedì pomeriggio, verso le 16.30, un muratore di 56 anni è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro a Capriolo. L'operaio stava manovrando col telecomando la gru di un cantiere di piazzale Marconi, quando - durante la fase di discesa - il materiale trasportato è precipitato colpendolo alla testa.

Fortunatamente, in quel momento il carico si trovava quasi all'altezza dell'uomo e l'accelerazione dovuta alla gravità è stata limitata. Il 56enne ha comunque riportato una brutta lesione al capo: soccorso da un'ambulanza, è stato portato in codice rosso al Civile di Brescia; non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Capriolo e i tecnici dell'Ats.