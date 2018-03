Inferno di fuoco nella notte: casa devastata, tre persone in mezzo alla strada

Tre persone per il momento senza una casa e due appartamenti devastati dalle fiamme: è il bilancio dello spaventoso incendio divampato lunedì notte in via Balladore a Capriolo. Il rogo è partito dalla cucina dell'abitazione al primo piano, costringendo l'anziana padrona di casa a una fuga repentina verso l'esterno.

Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, interessando anche l'appartamento al piano superiore, dove abita la nipote della donna insieme il marito: anche loro sono stati obbligati a lasciare in fretta e furia le mura domestiche.

Tempestiva anche la chiamata ai Vigili del Fuoco che si sono precipitati sul posto: le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dello stabile sono durate parecchie ore.

Tanto, tantissimo spavento, e danni ingenti, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone residenti nel caseggiato: sono tutti riusciti a mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi. Per gli occupanti degli appartamenti devastati dall'incendio la notte è finita a casa di alcuni parenti: entrambe le abitazioni sono infatti state dichiarate inagibili.