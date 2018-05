Dramma in famiglia: malore improvviso, muore mamma di due figli piccoli

Una morte improvvisa, che ha lasciato tutti senza parole. Una donna strappata all’affetto dei giovani figli, dei genitori e dei fratelli. Tutta la comunità di Capriolo piange la scomparsa di Denise Turla.

Stroncata da un malore improvviso, a soli 45 anni. Denise avrebbe cominciato a non sentirsi bene nel weekend, poi la corsa in ospedale: il suo quadro clinico sarebbe precipitato improvvisamente e i medici non avrebbero potuto far nulla per salvare la vita. Si è spenta nella notte tra sabato e domenica, in un letto d'ospedale.

Era una donna ben voluta da tutti, molto nota a Capriolo, dove era cresciuta e abitava da tempo con la famiglia. Una mamma premurosa e sempre presente: lascia nel dolore due figli piccoli, Giulia e Paolo, i genitori Lidia e Bruno, e il fratello Fausto.

Decine di persone si sono strette in questi giorni intorno ai famigliari della donna, mentre una folla commossa le dirà addio nella chiesa parrocchiale di Capriolo, dove nel primo pomeriggio di giovedì (alle 14.30) si svolgeranno i funerali.