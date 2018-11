Il viaggio della disperazione: migliaia di chilometri nascosti nel camion

Era diretto a Capriolo l'autotrasportatore che a sua insaputa nascondeva tre giovanissimi immigrati nordafricani, ritrovati in fin di vita nel cassone del camion nel parcheggio di un noto agriturismo di Calcinate, in provincia di Bergamo ma a pochi chilometri da Palazzolo sull'Oglio. E' stato proprio il camionista ad allertare il 112, quando si è accorto di alcuni strani rumori che provenivano dal rimorchio.

A bordo del suo camion Volvo l'autotrasportatore 50enne (di origini siciliane) era partito da Genova, diretto appunto a Capriolo per consegnare il carico. Niente di sospetto per tutto il viaggio, finché non si è fermato per mangiare e riposare. Ma è bastato spegnere il motore del camion per rendersi conto che nel cassone poteva esserci qualcuno.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno aperto il cassone e increduli si sono trovati di fronte i tre giovani immigrati, che da giorni non toccavano né cibo né acqua, spossati e disidratati, oltre che ovviamente affamati, da un viaggio disperato che sembrava non finire mai.

In meno di una settimana hanno percorso migliaia di chilometri, in nave e sul camion, sempre nascosti nel container in cui si trasportava un carico di stoffa, partito dalla Tunisia. Sono stati identificati dai militari, saranno accompagnati in un centro d'accoglienza prima di verificare l'avvio di una pratica di espulsione.

Un viaggio tremendo, e in cui hanno rischiato la vita: il viaggio della speranza, in cerca di un futuro migliore. E anche se la legge non ammette sconti, l'umanità quella sì: i tre giovani sono stati rifocillati dai camionisti presenti all'agriturismo. Perché così in mare e così in terra, una vita va salvata sempre.