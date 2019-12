Crolla una cascina, tragedia sfiorata: i detriti finiscono in mezzo alla strada

Una cascina abbandonata è crollata all'improvviso, forse a causa del maltempo, scaraventando tegole e detriti anche in mezzo alla strada: per fortuna, in quel momento, non è passato nessuno. Tutto è successo domenica mattina a Capriolo: intorno alle 11 il tetto della cascina in località Porto, vicino alla seriola, è crollato sfaldandosi in mille pezzi, provocando il distaccamento anche di pezzi di muro, travi in legno, intonaco e tegole.

Parte del materiale, come detto, si è riversato sulla strada: nessun ferito, per fortuna, perché la cascina è disabitata da anni, e appunto sulla strada non stava passando nessuno. Immediato l'intervento di messa in sicurezza: sul posto Vigili del Fuoco e Protezione Civile, operai e tecnici del Comune.

Strada chiusa al traffico, cascina demolita

Ci sono stati dei momenti di tensione quando tra gli uomini impegnate nelle operazioni è emerso il sospetto che in quella cascina potesse esserci qualcuno, forse un senzatetto. Circostanza che è stata smentita dai successivi accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico fino a sera, e riaperta solo quando è stata demolita.

Contestualmente anche la cascina è stata demolita, pezzo dopo pezzo, a seguito di ordinanza contingente e urgente del sindaco Luigi Vezzoli: la struttura era pericolante da tempo, dopo il crollo non si potevano rischiare ulteriori assestamenti. Per completare le operazioni ci sono volute più di otto ore.