"Aiuto, mi sento male": lo trovano morto in casa alla vigilia di Natale

Si è sentito male alla vigilia di Natale, colto da un malore improvviso quando era da solo in casa: ha avuto la forza di alzare la cornetta e chiedere aiuto ai familiari, prima di accasciarsi inesorabilmente a terra. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: quando i parenti l'hanno raggiunto, ormai era già morto.

E' successo lunedì sera a Capriano del Colle, intorno alle 23 in un'abitazione di Via Luigi Einaudi. La vittima è un anziano di 82 anni che in quel momento era da solo in casa: non ci sono dubbi sulle cause del decesso, gli accertamenti medico-legali hanno già confermato che si è trattato di un infarto.

I familiari lo hanno trovato a terra, privo di sensi: in pochi minuti sul posto c'erano già ambulanza e automedica. A nulla però sono serviti i disperati tentativi di rianimarlo: il suo cuore non si è più ripreso, e i medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. In zona sono intervenuti anche i carabinieri: in tanti alla vista delle ambulanze si sono chiesti cosa stesse succedendo.