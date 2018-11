Rapina da incubo: la stordiscono con il gas e le svuotano la casa

Aggredita e rapinata sulla porta di casa, stordita con uno spray e derubata di tutti i suoi averi: la vittima è una donna di 70 anni di Capriano del Colle, che si è fidata troppo dei due sconosciuti che hanno suonato alla sua porta, per chiedere informazioni. Non erano viandanti sperduti, ma rapinatori senza scrupoli.

Lo scrive il Giornale di Brescia, in vista dell'avvio ormai prossimo – primi incontri già fissati il 16 e il 23 novembre – del progetto di controllo del vicinato che un po' alla volta coinvolgerà tutto il paese. Anche le frazioni, quelle dove effettivamente negli ultimi mesi si sarebbe registrata la maggior concentrazione di furti.

Così come è successo pochi giorni fa nella zona tra Via Zanardelli e Via Martiri di Piazza Loggia, ai Fenili Belasi, dove è appunto è stata rapinata la signora. La donna era sola in casa, quando le hanno suonato il campanello: alla porta due uomini che chiedevano informazioni.