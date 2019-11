85 capre bloccate sui monti innevati da due settimane: tutte salve (tranne una)

Una prova di resistenza straordinaria, e un aiuto dal cielo: così 84 degli 85 esemplari di capra bloccati sui monti tra Gaver e Crocedomini ieri hanno fatto ritorno a casa, dopo due settimane di freddo sulla neve. La storia, a lieto fine, è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi.

I fatti. La neve caduta molto abbondante a metà novembre, e leggermente in anticipo rispetto al solito, ha impedito la discesa a valle di un gregge composto da 85 capre, rimasto bloccato in quota senza cibo (tutti i prati erano ricoperti dalla neve). A portare il fieno agli animali così ci ha pensato, per tutti questi giorni, un elicottero del Reparto volo dei vigili del fuoco di Malpensa.

A distanza di due settimane, ieri il gregge è rientrato in completa autonomia a valle, dove l'allevatore lo stava aspettando. Solo una delle 85 capre è nel frattempo deceduta per il freddo, probabilmente perché si trovava fin da prima in uno stato di sofferenza.