Capotreno licenziato dopo la lite, parte la raccolta firme: "Decisione ingiusta"

Una raccolta firme per chiedere il reintegro di Giordano Stagnati, il capotreno protagonista di una lite insieme al giovane senegalese Moussa Diatta (che verrà invece processato per rapina) e che proprio a seguito dell’episodio avvenuto a bordo del convoglio Brescia-Cremona è stato licenziato dall’azienda Trenord. La società avrebbe chiesto a Stagnoli anche un indennizzo di 2300 euro, il salario percepito dal giorno del litigio.

La raccolta firma è stata attivata dall’Usb, l’Unione Sindacale di Base, inaugurata nella sede di Via Mantova a Cremona ma che verrà replicata in tutte le sedi italiane del sindacato, tutti i giorni dalle 15 alle 18 e per tutto il mese di gennaio.

“Anche ammettendo il suo errore, il licenziamento è sproporzionato – ha detto Yuri Brocchieri, segretario Usb per la provincia di Cremona – Anche la frase pronunciata dal capotreno va inserita nel contesto. La petizione servirà a sensibilizzare le persone sulle difficoltà di chi opera nei mezzi pubblici come controllore”.