Capodanno in piazza: inizio alle 21, poi Omar Pedrini e da mezzanotte party dance

Dopo il grande successo dello scorso anno, il centro di Brescia si prepara ad ospitare ancora una volta i migliaia di bresciani che vorranno trascorrere in piazza le ultime ore del 2019 e le prime del 2020. Il cartellone della manifestazione è stato presentato ufficialmente in Palazzo Loggia dagli amministratori e dagli animatori, i deejay di Radiobresciasette, chiamati al bis dopo l'edizione dell'anno scorso.

Si inizia già alle 21:00, quando sul palco ci saranno Ruggero Tavelli e, in consolle, il dj Mark Ropes. Alle 22.30 l'ospite principale della serata, Omar Pedrini, che si esibirà con la sua band fino a mezzanotte. Cob lui ci saranno anche diversi ballerini, fra i quali Manuel Ferrugia. A mezzanotte, dopo il classico countdown, prenderà il via il party dance con successi di ieri e di oggi mixati da Fulvio Marini con la partecipazione di Davide Brio Briosi. La festa proseguirà per una mezz’ora in più rispetto allo scorso anno, fino all’una e mezza. La metropolitana sarà in servizio fino alle 2:00.

Le informazioni per l'accesso alla piazza.

Due gli ingressi per accedere a piazza Loggia: da piazzetta Bella Italia e via Volta-Monte di Pietà. Due anche le uscite, in via X Giornate e largo Formentone. Ingressi e uscite saranno presidiate. Divieti di sosta vigeranno intorno alla zona, dalle 18 alle 3:00. Come sempre, non si potranno portare né comprare in loco alcolici, bottigliette di vetro e lattine, niente botti e niente spray urticanti. A dare una mano alle forze dell'ordine saranno i volontari dei Fanti e della Carrobbio.