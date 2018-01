Botti di Capodanno, una pioggia di feriti: un ragazzino perde un dito della mano

Un ragazzino bresciano di soli 12 anni ha perso la falange distale di un dito della mano destra a seguito dell’esplosione di un petardo. Il giovane stava festeggiando il capodanno in provincia di Verona, con la famiglia e alcuni amici: a pochi minuti dalla mezzanotte il petardo gli è scoppiato in mano, provocandogli gravi ferite e successivamente l’amputazione di una parte del dito.

Trasferito d’urgenza in ospedale, poteva andare peggio: è stato subito sottoposto a un intervento, per limitare i danni e fermare l’emorragia. Non c’è stato niente da fare per la mano del ragazzo, era ormai impossibile salvare la falangetta.

Non è dato sapere al momento il motivo preciso del ferimento: il petardo potrebbe essergli esploso in mano per un malfunzionamento, oppure per un errore umano (il ragazzo potrebbe aver aspettato troppo prima di lanciarlo).