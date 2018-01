Alcol a fiumi per far festa: 12 persone in ospedale, patenti ritirate fuori dalle disco

Capodanno di controlli sulle strade, come di ricoveri in ospedale: anche l'ultima notte del 2017 sembra essere stata all'insegna dell'alcol. Oltre la decina gli interventi per malori dovuti all'eccessivo consumo di cocktail, solo 6 gli automobilisti beccati con un tasso etilico elevato mentre erano al volante.

I controlli dei Carabinieri di Desenzano si sono concentrati sulle strade principali del Basso Garda, in prossimità di locali e discoteche. Il bilancio è di 25 veicoli controllati, 75 persone identificate di cui 6 denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, una per il rifiuto di sottoporsi all'esame tossicologico ed un'altra per spaccio di sostanze stupefacenti.