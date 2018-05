Paura sulla Statale: auto prende fuoco in galleria, traffico paralizzato

Attorno alle 10 di sabato mattina una Fiat Punto, che stava percorrendo la Statale 42, ha improvvisamente preso fuoco. Il rogo si è sviluppato all'interno di una galleria, nel territorio di Capo di Ponte, scatenando il panico tra gli automobilisti. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a evacuare il tunnel.

Stando alle prime informazioni trapelate non ci sarebbero feriti o intossicati. Inizialmente si è però temuto il peggio: negli istanti successivi al divampare dell'incendio non si riusciva a trovare la persona al volante dell'auto che ha preso fuoco. Per fortuna, l'automobilista (una donna) è riuscita a lasciare l'abitacolo dell'utilitaria prima che venisse avvolto dalle fiamme ed è stata rintracciata di carabinieri. Per lei pare un forte shock, ma nessuna conseguenza fisica.

Pesanti i disagi per il traffico. Il tratto di Statale interessato dall'incendio è stato chiuso per permettere ai Vigili del Fuoco dei spegnere il rogo e mettere in sicurezza il manto stradale: lunghe code si registrano in entrambi i sensi di marcia.