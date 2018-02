L'annuncio di Papa Francesco: Paolo VI sarà Santo entro fine anno

Lo ha detto il Papa durante il tradizionale quaresimale con il clero della Diocesi di Romai, tenutosi giovedì nella Basilica di San Giovanni in Laterano: Giovanni Battista Montini sarà Santo entro fine 2018. La data? Per ora solo ipotesi, ma potrebbe essere il 14 o il 21 ottobre.

Lo scorso 6 febbraio la riunione ordinaria dei membri della Congregazione delle cause dei santi aveva dato (all’unanimità) il via libera al miracolo attribuito all’intercessione del beato Paolo VI per la sorte della piccola Amanda. Ora manca solo la firma al decreto finale da parte del Pontefice argentino, che non tarderà molto.

La conferma arriva nelle parole di commento di Papa Francesco relative alla pubblicazione di un piccolo testo nel quale sono state raccolte alcune meditazioni degli ultimi papi: «Io l’ho visto e mi è piaciuto tanto - è stato il commento del Papa - ci sono due vescovi di Roma già santi (Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II). Paolo VI sarà santo quest’anno. Uno con la causa di beatificazione in corso, Giovanni Paolo I, la sua causa è aperta. E Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!».