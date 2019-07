Smontavano automobili rubate: condannati due bresciani

Smontate pezzo per pezzo per poter ricavare il più possibile dal mercato nero dei ricambi. Due bresciani - Massimiliano Rocca, classe 1974, e Oscar Bonomelli, classe 1972 - sono stati condannati a rispettivamente due anni e due anni e quattro mesi in seguito a una vicenda che risale al 2016. Allora i due furono sorpresi mentre in un capannone smontavano in mille pezzi i due veicoli, appena stati rubati. La vicenda è riportata dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Parallelamente a questa indagine ce n'è un'altra che vede coinvolti gli stessi due bresciani e altre persone, come il bresciano Angelo Cancarini, la bresciana Alessandra Baldo e il moldavo Roman Candiba. Questo secondo filone è stato aperto per far luce sul furto di una trentina di Fiat 500 finalizzato alla cannibalizzazione.