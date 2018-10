Nadia Toffa: «Il cancro è tornato, ma non mi arrendo»

Il malore improvviso, l'operazione d'urgenza, chemioterapia e radioterapia e marzo la nuova, durissima, brutta notizia, il cancro era ritornato. La conduttrice bresciana delle Iene, Nadia Toffa, è tornata in tv nel pomeriggio di ieri, ospite di Silvia Toffanin all'interno del programma Verissimo, ed ha raccontato la sua battaglia.

«Lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza, poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente».

Duro accettare la diagnosi di un tumore, durissimo farlo per due volte nel giro di pochi mesi: «All’inizio mi chiedevo "perché proprio a me?" poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in "perché non a me?". È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta.» Questa sera tornerà in tv, nel suo programma, Le Iene.