Precipita per 6 metri dentro il canyon: è grave, sul posto l'eliambulanza

Un 30enne tedesco è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere precipitato da circa 6 metri d'altezza all'interno della forra del torrente San Michele, situata alle spalle dell'abitato di Campione.

Il turista stava facendo canyoning, quando, di salto in salto nei vari sbalzi d'acqua del torrente, ha finito per schiantarsi rovinosamente contro dei massi, restando inoltre incastrato con un piede tra due rocce, senza riuscire a liberarsi.

Dopo l'allarme lanciato da alcuni suoi connazionali, per soccorrerlo è intervenuto l'elicottero dell'ospedale Civile di Brescia, che ha recuperato il ferito senza atterrare, grazie al verricello. Fortunatamente, è rimasto sempre cosciente e non è in pericolo di vita.