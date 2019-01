Camion si ribalta e rischia di finire nel lago: affondata una barca

LAGO DI GARDA. Nella giornata di lunedì, nel corso di alcuni lavori al collettore fognario, un camion si è ribaltato nel porticciolo di Magugnano di Brenzone.



La gru sopra il cassone è finita in acqua e, se da una parte ha permesso al mezzo pesante di non cadere nel lago, dall'altra ha provocato l'affondamento di una barca.



Fortunatamente, nessuna persona è rimestata ferita in modo grave. La vicenda si è conclusa con tanti danni (a natante, camion, piante e cartelli sul lungolago) e un grosso spavento.