Ubriaco fradicio, va in un'auto sui binari per 50 metri e poi si addormenta

Ubriaco fradicio, va in un'auto sui binari e poi si addormenta: è successo la notte scorsa a Calvisano nei pressi di un passaggio a livello, protagonista un 28enne di Milzano al volante della sua Mini Cooper.

Il giovane aveva nel sangue un tasso alcolemico pari a 2.40 g/l: una volta arrivato al passaggio a livello, era talmente fuori di sé da percorrere con la macchina i binari per una cinquantina di metri; alla fine si è pure messo a dormire.

Era notte fonda e - per fortuna - a quell'ora non passano convogli sulla linea Parma-Brescia. Sono stati i carabinieri a trovare il giovane in condizioni pietose: dopo l'alcol test, gli hanno ritirato la patente e l'hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per rimuovere la Mini, danneggiata dalla 'scampagnata' sulla linea ferroviaria, è stato necessario l'intervento del carro attrezzi.