Pizzicato con la cocaina, colpisce un carabiniere con un pugno per evitare l'arresto

Un 27enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sorpreso mentre si aggirava, con fare 'sospetto' lungo la riva del Fiume Chiese, ha gettato la droga nel corso d'acqua, poi ha aggredito un militare per ritagliarsi una via di fuga.

Era in giro a piedi, nella tarda serata di lunedì, per le strade della località Tre Salti di Calvisano: quando ha visto i Carabinieri si è liberato dello stupefacente che aveva addosso, circa 25 grammi di cocaina. Quando ha capito che stavano per scattare le manette ha sferrato un pugno contro uno dei militari: poi è scappato, a piedi, nei campi della zona.

I Carabinieri lo hanno inseguito e fermato, ancora una volta: il 27enne avrebbe nuovamente provato a opporsi all'arresto, senza però avere successo. Dopo la notte trascorsa in camera di sicurezza, martedì mattina è comparso in tribunale: il giudice ha convalidato la misura cautelare, condannandolo a due anni di reclusione.