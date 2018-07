Giardini con erba troppo alta: 40 multe in due giorni

Giornate di sole e temperature elevate, e frequenti acquazzoni che riversano a terra litri e litri di acqua nel giro di pochi minuti. Insomma: le condizioni ideali per far crescere rapidamente l'erba nei giardini privati. Se c'è chi riesce a sfalciare regolarmente il prato, c'è anche chi fa fatica a provvedervi: a Calvisano quest'ultimi nei giorni scorsi sono stati multati.

Seguendo alla lettera il regolamento di Polizia Urbana, gli agenti della Locale in due soli giorni hanno staccato ben 40 contravvenzioni, da 50 euro ciascuna, ad altrettanti cittadini rei di aver lasciato crescere troppo l'erba del loro giardino. Tutto è partito - come riportato dal quotidiano Bresciaoggi - da alcuni esposti presentati da alcuni residenti infastiditi dalla poca cura del parto da parte dei loro vicini.

Come prevedibile non sono tardate ad arrivare le lamentele, soprattutto da coloro che non sapevano del regolamento e delle eventuali multe, o da coloro che per motivi di tempo non possono sfalciare il prato troppo frequentemente.