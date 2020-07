Malore mentre festeggia il compleanno della nipotina, muore storica negoziante

In paese la conoscevano in tanti, tantissimi, e moltissimi sono stati i compaesani che hanno voluto dirle addio. Edvige Ferrari, conosciuta come 'Vige', si è spenta improvvisamente nei giorni scorsi, all'età di 70 anni.

Strappata all'affetto di marito e figli da un malore improvviso, che l'ha colta proprio in un momento di festa: la famiglia era riunita per il compleanno della nipote più piccola della donna. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Grande il cordoglio a Calvisano: per decenni la donna aveva gestito la cartoleria del paese ed era molto nota e stimata. La piangono il marito Paolo, i figlia Laura e Andrea Beltrami, consigliere comunale a Calvisano, e gli adorati nipoti Emma, Elia, Giorgia, Matteo e Gioia.