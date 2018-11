Salta il riscaldamento a scuola, le aule sono ghiacciate: bimbi a casa

Giorno di vacanza fuori stagione per i piccoli alunni dell'asilo 'Girotondo' e per quelli delle scuole elementari di Viadana di Calvisano. Un guasto all'impianto di riscaldamento rende infatti impossibile scaldare le aule e ha portato il sindaco del paese (Giampaolo Turini) , in accordo con il dirigente scolastico, ad emanare un'ordinanza per la chiusura dei due plessi.

I problemi sono cominciati martedì pomeriggio: il mancato circolo dell'acqua calda nell'impianto ha reso impossibile il funzionamento del riscaldamento delle due scuole. Immediato il sopralluogo dei tecnici del comune, che hanno fatto sapere di non poter riparare il guasto prima di giovedì.

Dato il poco preavviso, il primo cittadino ha evitato di far chiudere i plessi nella giornata di mercoledì: sono quindi state adottate misure temporanee per consentire ai bimbi di non restare al freddo. Inevitabile però la chiusura, almeno per un giorno, dei due plessi: la campanella tornerà a suonare regolarmente venerdì.