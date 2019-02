Sfondano il muro a mazzate e svuotano la cassaforte: sotto shock la proprietaria

Ladri in pieno giorno a Calvisano: hanno sradicato la cassaforte e ribaltato la casa solo per rubare qualche centinaio di euro e qualche vestito. Ma il fatto forse più inquietante è che stavano tenendo d'occhio la padrona di casa ormai da giorni: hanno studiato i suoi movimenti nel dettaglio, hanno colpito quando lei era fuori casa. Sapevano perfino dove erano nascoste le chiavi.

Un errore imperdonabile: la signora (che abita da sola) lasciava sempre le chiavi della porta nascoste in una fioriera, sulla veranda. Circostanza di cui i banditi hanno subito approfittato: sono così riusciti ad entrare senza nemmeno forzare o danneggiare la serratura.

Ladri in pieno giorno

Il blitz in pieno giorno, quando la padrone era uscita. Sono entrati dalla porta principale, senza che nessuno li abbia visti. Una volta dentro hanno potuto agire indisturbati. Hanno puntato dritto alla cassaforte, che come detto è stata letteralmente sradicata dal muro.

L'hanno poi sfondata a mazzate, per riuscire ad aprirla: al suo interno solo qualche documento e poche centinaia di euro. Non soddisfatti del bottino, hanno cercato soldi e gioielli in tutta casa, senza trovare nulla di prezioso. Si sono così accontentati di portare via pellicce e abiti griffati.

Le indagini dei carabinieri

Al suo rientro, un grande spavento e l'amara constatazione: i ladri in casa che si sono portati via tutto. Oltre ai danni per migliaia di euro. Dell'accaduto sono già stati informati i carabinieri: i militari stanno indagando su una banda che nelle ultime settimane avrebbe già svaligiato altre abitazioni del paese e dei dintorni.