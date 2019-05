Orrore in paese, cane morto abbandonato in un'aiuola: "È lì da due giorni"

Lo vedevano spesso vagare libero per il paese, segnalando puntualmente la sua presenza sui gruppi Facebook, sperando così che i proprietari andassero a riprendere il cagnolino e badassero a lui con più attenzione. Ma puntualmente il cane, un meticcio di piccola taglia, fuggiva da casa e girava per le strade di Calvisano. L'ultimo drammatico avvistamento martedì: la carcassa del meticcio giaceva in un'aiuola della pista ciclabile situata accanto alla Provinciale.

Probabilmente investito da un'auto e poi spostato in un'aiuola: sarebbe rimasto lì per due giorni, a detta di chi ha segnalato il drammatico ritrovamento su Facebook, ma non alla Polizia Locale che sarebbe prontamente intervenuta per rimuovere il cane e rintracciare i proprietari. Non è andata così: nessuna chiamata è mai giunta al comando dei vigili del paese prima della mattinata di giovedì: in seguito a una segnalazione, il comandante della Locale si è immediatamente attivato per cercare il cadavere del cane, senza però trovare più nulla.

Evidentemente i padroni, nel frattempo avvisati dal tam tam sui social, si erano già mossi per recuperare la carcassa del cagnolino. Una morte che probabilmente si poteva evitare, segnalando agli organi competenti e non solo su Facebook, le continue fughe del cagnolino.